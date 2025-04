Mais de 20.000 pessoas morreram em acidentes rodoviários na UE em 2023

Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, indicam que, em 2023 (ano mais recente com dados disponíveis), os acidentes rodoviários causaram 20.380 mortes na UE, uma diminuição de 1,3% em comparação com 2022, quando se verificaram 20.652 vítimas mortais.

Em 2020, o número de vítimas mortais diminuiu drasticamente para 18.830 vítimas mortais, o que segundo o Eurostat foi atribuído às restrições de mobilidade impostas pela pandemia de covid-19, que afetaram o transporte de passageiros.

"Embora o número de vítimas mortais tenha aumentado em 2021 e 2022, não regressou aos níveis anteriores à pandemia", acrescenta o serviço estatístico comunitário.

Ao todo, em Portugal, morreram 642 pessoas em acidentes rodoviários em 2023, mais do que as 618 mortes registadas em 2022.

No mesmo ano, Portugal registou uma média de 61 mortes em acidentes rodoviários por milhão de habitantes, superior à média da UE, de 46.

No conjunto do espaço comunitário, as taxas mais baixas de mortes na estrada em 2023 foram registadas na Suécia (22 mortes na estrada por milhão de habitantes), na Dinamarca (27) e em Malta (30).

Por seu turno, as taxas mais elevadas foram registadas na Bulgária e na Roménia (ambas com 81 mortes na estrada por milhão de habitantes), seguidas pela Letónia (75).