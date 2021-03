Mais de 30 milhões de pessoas a um passo da fome extrema

A fome extrema deve aumentar em mais de 20 países nos próximos meses, alerta a ONU. Em algumas regiões do Iémen, do Sudão do Sul e no norte da Nigéria, famílias estão a morrer de fome, revela um relatório publicado da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e do Programa Alimentar Mundial (PAM).