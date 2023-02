Mais de 30 mísseis lançados sobre a Ucrânia em novos ataques

De Minsk saíram declarações de Alexander Lukashenko sobre o envolvimento do seu país na guerra. A Bielorrússia, diz o presidente, só se irá juntar às forças russas se o país for atacado pela Ucrânia.



Lukashenko avista-se na sexta-feira com Vladimir Putin.