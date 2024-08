Morreram mais de 30 pessoas num ataque terrorista na capital da Somália. O ataque foi levado a cabo num hotel junto à praia e feriu ainda outras 60 pessoas. De acordo com testemunhas, o ataque começou com uma forte explosão seguida de tiros. O grupo terrorista al-Shabab, com ligações à al-Qaeda na África Oriental, já reivindicou a autoria do atentado.