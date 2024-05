Mais de 300 pessoas desaparecidas após deslizamento de terra na Papua Nova Guiné

As equipas de resgate conseguiram recuperar quatro corpos e prestaram assistência a vários sobreviventes.



Acredita-se que muitos habitantes da aldeia de Kaokalam tenham ficado soterrados.



O desastre aconteceu de madrugada e apanhou as vítimas de surpresa.



O local fica numa zona montanhosa e remota do centro do país, a 600 quilómetros da capital



Moram ali perto de três mil pessoas.