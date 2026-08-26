Mais de 300 turistas estão desaparecidos no Nepal após cheias repentinas



A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridades locais.



Apesar de a extensão dos estragos do lado do Tibete, o pico mais alto do mundo, ser ainda incerta, as autoridades da nação nepalesa e da China já antecipam “uma grande perda” e o aumento do número de prejuízos materiais.

e destruíram estradas, pontes e projetos de energia.De acordo com o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências (GFZ), há suspeitas de que a inundação tenha sido provocada por um terremoto de magnitude de 4.4 na escala de Richter, que desencadeou a quebra dos blocos de gelo.Decorrem no local as operações de busca, de ambos os lados da fronteira, e foram resgatadas até ao momento 22 pessoas.informou o primeiro-ministro do Nepal, após uma reunião de emergência para avaliação dos danos da tragédia.A autoridade de gestão de desastres do Nepal alertou os cidadãos que vivem junto à margem dos rios e em áreas mais vulneráveis para tomarem as precauções necessárias.