Mais de 3,5 milhões de brasileiros não compareceram à segunda dose da vacina

A informação foi divulgada pelo próprio ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, durante o lançamento de uma campanha para incentivar os cidadãos a completar o esquema de vacinação contra a covid-19 no país.", declarou Queiroga.", acrescentou.O ministro frisou que o problema não é mais a escassez de doses, como aconteceu há alguns meses, mas também não especificou os possíveis motivos que levaram mais de 3,5 milhões de pessoas a não completar a vacinação.Nesse sentido, o governo, presidido por Jair Bolsonaro, lançou na quarta-feira uma campanha focada na "família Zé Gotinha", em que os personagens alertam para a importância da população brasileira completar o esquema vacinal.





", reforçou o Ministério, em comunicado.Ainda no evento, Queiroga voltou a repetir a meta de imunizar toda a população adulta com ao menos uma dose até setembro, e com duas doses até dezembro.