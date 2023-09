Mais de 40 sepulturas foram vandalizadas em cemitério judaico na Alemanha

Segundo a polícia de Dessau-Rosslau, mais de quarenta sepulturas judaicas foram vandalizadas - nomeadamente lápides foram derrubadas e danificadas - em Cothen, cidade localizada no estado da Saxónia-Anhalt.

A polícia acredita que as vandalizações foram cometidas entre sexta e terça-feira na parte judaica do cemitério. As autoridades estimaram que os danos causados nestas antigas sepulturas superam os 20.000 euros.

A polícia procura "pessoas que possam fornecer informações sobre possíveis suspeitos".

Antiga capital do principado de Anhalt-Köthen, Cothen é particularmente conhecida por ter acolhido o compositor Johann Sebastian Bach no século XVIII.

Nos últimos anos, a Alemanha tem assistido o ressurgimento de atos antissemitas.

Em 2019, Stephan Balliet, ligado à extrema-direita e seguidor de teorias da conspiração, tentou entrar na sinagoga de Halle, localizada no mesmo estado da Saxónia-Anhalt, durante feriado judaico de Yom Kippur.

Halle não conseguiu entrar na sinagoga, onde muitos fiéis estavam presentes naquele dia, mas matou duas pessoas nas proximidades antes de ser detido pelas forças de segurança.

Depois deste ataque e de outro de natureza racista em Hanau, perto de Frankfurt, em 2020, que deixou nove mortos, a Alemanha colocou o terrorismo de extrema-direita como uma ameaça de topo.

Na terça-feira, o Governo alemão acabou por proibir as atividades do grupo "Hammerskins Germany", que dissemina uma "teoria racial baseada na ideologia nazi", durante uma operação em grande escala em todo o país.