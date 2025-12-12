Mais de 400 migrantes resgatados nas Ilhas Baleares em três dias

Os migrantes estavam em 26 embarcações que partiram da Argélia, segundo as mesmas fontes.

De acordo com a delegação do Governo espanhol nas Ilhas Baleares, 171 pessoas chegaram às ilhas de Maiorca e Formentera na terça-feira em 10 embarcações.

Na quarta-feira, 189 migrantes chegaram às costas de Maiorca, Ibiza e Formentera, ou foram resgatados nas águas circundantes, em 13 embarcações.

Os agentes da Guarda Civil intercetaram na quinta-feira, depois da meia-noite, 24 migrantes da África Subsariana que chegaram num barco à Marina Botafoc, na cidade de Ibiza.

As operações mais recentes, reportadas pela delegação do Governo na noite de quinta-feira, tiveram lugar em Formentera, onde 17 pessoas de origem norte-africana foram detidas na praia de Migjorn, e em Ibiza, onde outros 24 magrebinos na praia de S`Estanyol.

Neste ano, já chegaram às ilhas Baleares 395 embarcações que transportavam pelo menos 7.322 migrantes, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias EFE baseada em dados do Ministério do Interior e da delegação do Governo de Espanha.

Em 2024, 5.882 migrantes chegaram ao arquipélago por via marítima, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior espanhol.