Mais de 48 mil alunos timorenses aprovados nos exames do básico e secundário

Segundo os dados divulgados pela ministra da Educação timorense, Dulce Soares, em conferência de imprensa, no ano letivo de 2025, no ensino básico foram aprovados 25.120 alunos, no ensino secundário 23.486, no ensino técnico e vocacional 3.441 e no ensino recorrente 353.

No ensino básico, a ministra destacou o aumento das médias nas disciplinas de português, matemática, ciências físicas e naturais, história e geografia, "mantendo-se estáveis os resultados em tétum [língua oficial de Timor-Leste a par do português] e registando-se uma ligeira diminuição em inglês.

"Os melhores desempenhos foram observados nas escolas CAFE e católicas, sendo que as escolas públicas e privadas apresentaram resultados globalmente semelhantes" tanto no básico, como no secundário, salientou a ministra.

As escolas CAFE (Centro de Aprendizagem e Formação Escolar), com cerca de 150 professores, tiveram início em 2014, e estão presentes nos 12 municípios timorenses e no enclave de Oecussi.

Aquelas escolas, onde as aulas são dadas por professores portugueses e timorenses, são frequentadas por mais de 11 mil alunos.

Dulce Soares destacou também que as alunas "evidenciaram de forma consistente resultados superiores aos alunos do sexo masculino", quer no básico, quer no secundário.

"Esta evidência será objeto de análise aprofundada, com vista à identificação e replicação das melhores práticas pedagógicas", disse a ministra.

Dulce Soares disse que no ensino básico, os melhores resultados foram registados no município de Ainaro, seguido dos municípios de Manatuto, Lautém e Manufahi.

"Os municípios de Ataúro, Oecussi e Aileu revelam a necessidade de intervenção estratégica prioritária por parte do Ministério da Educação", afirmou a ministra, salientando que as escolas de pequena dimensão têm resultados superiores aos das escolas de maior dimensão.

Em relação ao ensino secundário, Dulce Neves disse que houve um "aumento significativo da média global", que foi de 38,9% (num máximo de 70) com progressos nas disciplinas de biologia e geologia, química, história, português e tétum.

"Apenas matemática, economia e métodos quantitativos continuam a exigir atenção pedagógica reforçada", explicou a ministra.

Ao nível dos municípios, os melhores resultados registados no ensino secundário foram no município de Ainaro, seguido de Manatuto e Liquiçá, enquanto Ataúro, Oecussi e Covalima apresentam os resultados mais baixos.

A ministra da Educação anunciou também que será lançado um Plano de Apoio Focalizado direcionado para os municípios e as escolas com menores níveis de desempenho.

"O plano contemplará a mobilização de recursos adicionais, a implementação de formação pedagógica especializada e a revisão curricular nas áreas em que se exige atenção continuada, assegurando que a equidade se afirme como pilar fundamental do nosso sistema educativo", acrescentou Dulce Soares.