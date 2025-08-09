Mais de 50 detidos em Londres num novo protesto de apoio à Palestine Action

"Fizemos mais de 50 detenções na Praça do Parlamento e as nossas intervenções continuam. Temos recursos significativos mobilizados nesta operação. Levará tempo, mas prenderemos qualquer pessoa que manifeste apoio à Palestine Action", afirmou a Polícia Metropolitana de Londres, num comunicado publicado nas redes sociais.

O grupo pró-palestiniano Palestine Action foi classificado pelo Governo britânico como "terrorista" desde o início de julho.

Na sequência da proibição da Palestine Action em virtude da lei antiterrorismo de 2000, apoiar ou pertencer à organização será considerado crime, com penas máximas até 14 anos de prisão.

Os advogados desta ONG têm argumentado que a proibição representa "um abuso autoritário" de poder, segundo a BBC.

O atual Governo do Reino Unido, liderado por Keir Starmer, promoveu a ilegalização do grupo após um ataque a uma base aérea, no qual vários ativistas grafitaram aeronaves militares, com as autoridades a estimarem prejuízos no valor de 7 milhões de libras (8,1 milhões de euros).