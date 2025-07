Mais de 50 menores marroquinos nadaram até à costa de Ceuta

Mais de 50 menores de nacionalidade marroquina chegaram a nado à costa de Ceuta, em Espanha. As crianças e adolescentes foram resgatados da água pelas autoridades espanholas.

De acordo a Guardia Civil, foram mobilizadas patrulhas ao longo dos troços costeiros mais vulneráveis.



Estes recém-chegados juntam-se aos 460 menores que já estão ao cuidado da administração local, no limite da capacidade.



O governo de Ceuta solicitou, mais uma vez, a intervenção urgente do governo central de Espanha.



No ano passado, mais de 300 menores fizeram a travessia a nado, em agosto, provocando um colapso nos recursos de acolhimento.