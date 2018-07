Partilhar o artigo Mais de 500 montanhistas estão presos no Monte Rinjani, na Indonésia Imprimir o artigo Mais de 500 montanhistas estão presos no Monte Rinjani, na Indonésia Enviar por email o artigo Mais de 500 montanhistas estão presos no Monte Rinjani, na Indonésia Aumentar a fonte do artigo Mais de 500 montanhistas estão presos no Monte Rinjani, na Indonésia Diminuir a fonte do artigo Mais de 500 montanhistas estão presos no Monte Rinjani, na Indonésia Ouvir o artigo Mais de 500 montanhistas estão presos no Monte Rinjani, na Indonésia