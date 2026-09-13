Mais de 5.300 migrantes que entraram em Ceuta regressaram a Marrocos num mês

O Governo de Espanha avançou este domingo que mais de 5.300 dos migrantes que chegaram em massa a Ceuta regressaram a Marrocos no espaço de um mês. Existem, neste momento, cerca de 6.500 pessoas em abrigos neste enclave espanhol.Ángel Víctor Torres, ministro responsável por coordenar a resposta do Governo, indicou nas redes sociais queA maioria dos mais de 70.000 migrantes que entraram em Ceuta nos dias 30 e 31 de julho regressou a Marrocos nas horas que se seguiram à sua chegada.No entanto,, dando origem a episódios de violência e a manifestações quase diárias da população local, que exige o regresso à normalidade.O Governo teve de identificar os migrantes que permaneceram no local durante várias semanas, de modo a verificar se tinham direito a asilo, uma vez que as crianças não acompanhadas não podem ser expulsas.Segundo Ángel Víctor Torres, 90 pessoas “renunciaram” ao pedido de proteção internacional, enquantoO ministro não especificou quantos migrantes permaneciam em Ceuta.Na sexta-feira, o autarca de Ceuta, Juan Jesus Vivas, do principal partido de direita da oposição (Partido Popular), estimou que fossem 13.000, mas as estimativas do Governo são significativamente mais baixas.O Ministério da Migração anunciou este domingo, elevando o total para cerca de 4.300, com o objetivo de atingir os 6.000 “num futuro próximo”.c/ agências