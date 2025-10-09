Mais de 60 ONG alertam que campanha militar dos EUA nas Caraíbas pode causar guerra regional

por Lusa

Mais de 60 ONG pediram hoje ao Congresso dos Estados Unidos para que detenha a campanha militar do presidente norte-americano nas Caraíbas, alertando que esta pode desencadear "uma guerra regional".

Numa carta dirigida ao Congresso dos EUA, as 62 organizações afirmam que o Governo de Donald Trump não deu "nenhuma justificação legal válida para estes ataques" nem provas que sustentem que as vítimas representavam uma ameaça para a segurança do país.

Entre os signatários encontram-se grupos de direitos humanos, religiosos, de proteção de civil e de política externa, como a Oxfam America, Human Rights First ou Immigrant Defenders Law Center.

Na missiva, estas ONGs dizem temer que, se o Congresso não agir com "determinação", ocorram "mais ataques" e "mais execuções extrajudiciais".

Além disso, alertam para a possibilidade de se desencadear uma "guerra aberta e sem limites" com um ou mais países da região, com consequências humanitárias e geopolíticas "provavelmente devastadoras".

As ONGs também referem que a Venezuela desempenha um papel "relativamente menor" no narcotráfico regional, e sublinham que menos de 10% dos envios de cocaína para os EUA passam pelo país caribenho.

"O presidente Trump e o secretário (Marco) Rubio deveriam refletir seriamente antes de promover uma política de escalada militar contra a Venezuela, um país que tem vivido ciclos de instabilidade, de violência política e de violações de direitos humanos", escrevem.

Os signatários da carta pedem ao Congresso que reverta o envio de militares dos EUA para a região das Caraíbas e que apoie uma Resolução de Poderes de Guerra que ponha fim às ações militares não autorizadas na região.

Também hoje, cinco congressistas democratas escreveram uma carta a Trump na qual destacam a "falta de transparência" da sua administração em relação a esta matéria.

Solicita-se igualmente ao presidente que forneça uma lista de todas as organizações que designou como terroristas e detalhes sobre a inteligência utilizada nesses ataques, que deixaram pelo menos vinte e uma pessoas mortas.

Trump confirmou este domingo que, durante o fim de semana, as Forças Armadas dos EUA realizaram outro ataque contra uma embarcação que se deslocava na região das Caraíbas. O republicano sugeriu ainda que o seu país poderia brevemente transferir as suas operações antidroga do mar para terra.

Na sexta-feira passada, o Pentágono informou sobre outro ataque militar nas Caraíbas contra embarcações que, supostamente, transportavam droga, marcando a quarta operação desde o início de setembro.

