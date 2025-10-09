Mais de 60 ONG alertam que campanha militar dos EUA nas Caraíbas pode causar guerra regional

Numa carta dirigida ao Congresso dos EUA, as 62 organizações afirmam que o Governo de Donald Trump não deu "nenhuma justificação legal válida para estes ataques" nem provas que sustentem que as vítimas representavam uma ameaça para a segurança do país.

Entre os signatários encontram-se grupos de direitos humanos, religiosos, de proteção de civil e de política externa, como a Oxfam America, Human Rights First ou Immigrant Defenders Law Center.

Na missiva, estas ONGs dizem temer que, se o Congresso não agir com "determinação", ocorram "mais ataques" e "mais execuções extrajudiciais".

Além disso, alertam para a possibilidade de se desencadear uma "guerra aberta e sem limites" com um ou mais países da região, com consequências humanitárias e geopolíticas "provavelmente devastadoras".

As ONGs também referem que a Venezuela desempenha um papel "relativamente menor" no narcotráfico regional, e sublinham que menos de 10% dos envios de cocaína para os EUA passam pelo país caribenho.

"O presidente Trump e o secretário (Marco) Rubio deveriam refletir seriamente antes de promover uma política de escalada militar contra a Venezuela, um país que tem vivido ciclos de instabilidade, de violência política e de violações de direitos humanos", escrevem.

Os signatários da carta pedem ao Congresso que reverta o envio de militares dos EUA para a região das Caraíbas e que apoie uma Resolução de Poderes de Guerra que ponha fim às ações militares não autorizadas na região.

Também hoje, cinco congressistas democratas escreveram uma carta a Trump na qual destacam a "falta de transparência" da sua administração em relação a esta matéria.

Solicita-se igualmente ao presidente que forneça uma lista de todas as organizações que designou como terroristas e detalhes sobre a inteligência utilizada nesses ataques, que deixaram pelo menos vinte e uma pessoas mortas.

Trump confirmou este domingo que, durante o fim de semana, as Forças Armadas dos EUA realizaram outro ataque contra uma embarcação que se deslocava na região das Caraíbas. O republicano sugeriu ainda que o seu país poderia brevemente transferir as suas operações antidroga do mar para terra.

Na sexta-feira passada, o Pentágono informou sobre outro ataque militar nas Caraíbas contra embarcações que, supostamente, transportavam droga, marcando a quarta operação desde o início de setembro.