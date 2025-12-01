Mais de 600 mortos e 500 desaparecidos após cheias na Indonésia

O número de mortos pelas cheias que atingiram a ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, voltou a aumentar esta segunda-feira, atingindo 604, com quase 500 pessoas desaparecidas, anunciou a agência de gestão de catástrofes.



Este último balanço eleva o número total de mortes nas recentes cheias que afectaram a Indonésia, a Tailândia, a Malásia e o Sri Lanka para mais de mil.

As alterações climáticas afetaram os padrões de tempestades, incluindo a duração e a intensidade das chuvas, que são mais intensas, com inundações repentinas e rajadas de vento mais fortes.

c/ Lusa