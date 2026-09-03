Mais de 80 mortos em barco de migrantes à deriva junto às Canárias

A bordo, as autoridades encontraram 44 sobreviventes e cinco corpos. O navio de resgate foi obrigado a abandonar os cinco corpos que se encontravam na embarcação devido às más condições do mar, com ondas fortes, e à urgência de prestar assistência médica aos sobreviventes.





Ayer, a las 18:40 h (hora canaria), el avión de Salvamento Marítimo Sasemar 101 localizó un cayuco a la deriva a 65 millas náuticas al suroeste de Arguineguín.



Bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo movilizó a… pic.twitter.com/PiJpnMKVXp — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) September 3, 2026

