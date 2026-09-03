Mais de 80 mortos em barco de migrantes à deriva junto às Canárias

Mais de 80 mortos em barco de migrantes à deriva junto às Canárias

Mais de 80 pessoas morreram num barco que tinha como destino as Ilhas Canárias, avança esta quinta-feira a agência EFE. A embarcação tinha partido da Gâmbia há quase um mês e foi resgatada esta madrugada pelas autoridades marítimas espanholas.

Andreia Martins - RTP / Adicionar como fonte informativa
Socorristas ajudam migrantes a sair de uma embarcação da guarda costeira espanhola no porto de Arguineguin, na ilha de Gran Canaria. Foto: Borja Suarez - Reuters

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Quando saiu da Gâmbia, o barco transportava um total de 128 ocupantes. Esteve à deriva durante 26 dias até ser resgatado esta quinta-feira, durante a madrugada. 

A bordo, as autoridades encontraram 44 sobreviventes e cinco corpos. O navio de resgate foi obrigado a abandonar os cinco corpos que se encontravam na embarcação devido às más condições do mar, com ondas fortes, e à urgência de prestar assistência médica aos sobreviventes.


A embarcação foi localizada inicialmente pelas 18h40 a 120 quilómetros da Gran Canária e o resgate ocorreu já depois da meia-noite. Um dos socorristas contou à agência EFE que os sobreviventes “pareciam cadáveres ambulantes, como zombies.

“Estavam desmaiados, incapazes de se manterem em pé. A maioria estava a alucinar, alguns até tentaram nos agredir", relata o socorrista.

Segundo os primeiros dados, ainda provisórios, os sobreviventes são todos homens da Gâmbia e do Mali. 

A ONG espanhola Caminando Fronteras adianta que as inscrições no casco da embarcação confirmadas pela Guardia Civil correspondem a uma embarcação que partiu da Gâmbia a 7 de agosto com 127 ocupantes resgistados, incluindo quatro mulheres e um bebé. 
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