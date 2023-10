Mais de 900 libaneses deslocados na zona fronteiriça devido a ataques

O diretor da Unidade de Gestão de Desastres na União de Municípios do distrito de Tiro, Mortada Muhanna, assegurou que 911 pessoas permanecem alojadas em centros de acolhimento na cidade de Tiro (sul), e em diversas aldeias da região, indicou a agência nacional de notícias ANN.

Perto de 400 civis estão instalados em duas escolas de Tiro, adaptadas temporariamente para acolher os deslocados, enquanto a Unidade trabalha com diversos municípios da zona para "garantir as suas necessidades", afirmou Muhanna, em declarações divulgadas pela ANN.

Este foi o quarto dia consecutivo de hostilidades na zona fronteiriça entre o Líbano e Israel, onde desde o passado domingo o Hezbollah e fações palestinianas em território libanês efetuaram diversos disparos com `rockets` e mísseis, para além de pelo menos uma infiltração no Estado judaico.

Por sua vez, as tropas israelitas atacaram com artilharia, `drones` e bombardeamentos aéreos um elevado número de locais no sul do Líbano.

Na manhã de hoje, o movimento xiita libanês Hezbollah lançou mísseis teleguiados contra o norte de Israel, uma ação que assegura ter provocado "um grande número de baixas" entre as forças israelitas e que conduziu o Estado judaico a responder intensamente com artilharia, e ainda bombardeamentos com `drones`.

Estes incidentes são uma consequência da guerra iniciada no passado sábado entre Israel e as milícias da Faixa de Gaza, que desencadearam ao início da manhã um ataque surpresa em diversas localidades perto da linha de separação do enclave.