Mais de 9.000 casos de violência de género em seis meses em Moçambique

"Em termos de violência doméstica, neste primeiro semestre nós tivemos 4.812 casos, contra 4.751 [em 2024], (...) tivemos um aumento de 71 casos", disse, em Nampula, norte do país, Ana Langa, chefe do Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência da Polícia da República de Moçambique (PRM).

Moçambique registou um total de 9.080 casos de VBG nos primeiros seis meses do ano, contra 9.250 no mesmo período de 2024, uma redução que ainda não satisfaz as autoridades moçambicanas, sendo Maputo, uma das províncias mais afetadas pelo problema, explicou a responsável.

"Estamos também preocupados com os crimes contra a liberdade sexual. Neste semestre tivemos 1.189 casos, onde as crianças representam 84,7% das vítimas", avançou, alertando ainda que as mães das crianças geralmente são cúmplices das violações perpetradas pelos parceiros.

Em todo o ano de 2024, segundo dados divulgados em março passado pelo Governo, Moçambique registou mais de 20 mil casos de VBG, sendo, na sua maioria, casos de violência doméstica contra mulheres.