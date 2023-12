Mais de 91% da população de Tigray, na Etiópia, está em risco de fome e morte - Governo

"Mais de 91% da população está em risco de fome e morte", declarou o Governo interino da região através de um comunicado.

As autoridades de Tigray atribuíram este cenário à "aniquilação da base económica de Tigray" devido à guerra, para além da deslocação forçada de mais de um milhão de pessoas que agora são "incapazes de se defenderem sozinhas".

"Para piorar a situação", a escassez de chuvas sazonais e o aparecimento de infestações de gafanhotos do deserto "combinaram-se para criar uma situação humanitária de pesadelo", de acordo com o comunicado governamental.

"A quantidade [de ajuda humanitária] que chega às pessoas necessitadas é uma fração do que é necessário para satisfazer as necessidades atuais", referiu o Governo de Tigray, que lançou um apelo urgente à ação.

"Sem um esforço direcionado a enfrentar esta tragédia, as consequências serão mortais, com ramificações de longo alcance para a paz e a estabilidade nacional e regional", afirmaram as autoridades.

A Etiópia enfrenta simultaneamente inundações e chuvas torrenciais em partes do sul do país, devido ao fenómeno meteorológico El Niño, e uma seca persistente no norte.

A guerra de Tigray começou em 04 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva contra a Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF), em resposta a um ataque a uma base militar federal e à escalada das tensões políticas.

Pelo menos 600.000 pessoas foram mortas durante a guerra de Tigray, de acordo com o mediador da União Africana, o antigo Presidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Um acordo de paz selado em novembro de 2022 pôs fim a dois anos de guerra, mas a violência, especialmente a violência sexual, continuou desde então.