Mais de cem pessoas mortas por grupo armado no centro da Nigéria

A organização de defesa dos direitos humanos denunciou "o horrível assassínio de mais de 100 pessoas por homens armados que invadiram Yelewata, desde a noite de sexta-feira até à madrugada de sábado, 14 de junho de 2025".

Numa publicação nas rede sociais, a Amnistia disse que o ataque "demonstra que as medidas de segurança que o Governo afirma estar a implementar no estado [de Benue] não estão a funcionar".

A organização realçou que "dezenas de feridos ficaram sem cuidados médicos adequados" e que um grande número de pessoas permanece desaparecido.

A Amnistia insistiu que as autoridades nigerianas devem pôr imediatamente fim à "alarmante escalada de ataques no estado de Benue", onde "o derramamento de sangue é quase diário" e onde massacres como o de sábado são perpetrados "com total impunidade".

"A incapacidade das autoridades nigerianas para conter a violência está a custar a vida e o sustento a muitas pessoas e, sem uma ação imediata, muitas outras vidas podem perder-se", declarou a organização.

Estes ataques "causaram deslocações em massa e podem afetar a segurança alimentar" de grandes grupos da população, alertou a Amnistia.

Os ataques no centro da Nigéria assumem frequentemente uma dimensão religiosa ou étnica.

O estado de Benue é palco de um conflito recorrente entre criadores de gado muçulmanos fulani e agricultores sedentários, principalmente cristãos, pelo controlo de terras e recursos.

A apropriação de terras, as tensões políticas e económicas, bem como o afluxo de pregadores muçulmanos e cristãos extremistas, acentuaram as divisões nesta região do país mais populoso de África, particularmente nos estados de Benue e Plateau, nas últimas décadas.

No centro da Nigéria, as terras disponíveis para a agricultura e a pecuária estão a diminuir regularmente devido às alterações climáticas e à expansão humana, o que leva a uma competição por vezes mortal por um espaço cada vez mais limitado.

Na quarta-feira, autoridades locais e fontes humanitárias disseram que pelo menos 20 pessoas foram mortas numa série de ataques que afetaram o estado de Plateau no espaço de uma semana.

Em 01 de junho, pelo menos 25 pessoas foram mortas por homens armados em dois ataques no estado de Benue, disseram as autoridade locais.