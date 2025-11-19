Mais de dois milhões de alunos moçambicanos em exames finais de 2025

Para o efeito foram criados centros de realização de exames em todo o país, previstos de 20 de novembro a 12 de dezembro, num processo para o qual a sexta classe apresenta maior número de alunos inscritos.

"Foram criados 17.822 centros de exames em todo o país, estando inscritos um total de 2.023.837 alunos, sendo a sexta classe, com mais candidatos, num total de 830.244, e a décima segunda, com menos, com um total de 258.550 alunos inscritos", disse o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa.

O executivo moçambicano assegurou igualmente que já decorre o processo de distribuição do livro escolar e outros materiais didáticos para o ano letivo 2026.

"O Conselho de Ministros apreciou a informação sobre a impressão, transporte e distribuição do livro escolar e outros materiais didáticos para o ano letivo 2026, bem como os exames para o presente ano, estando já em distribuição por todas as províncias os livros", assegurou Impissa, após a reunião daquele órgão, na terça-feira.

Em 11 de novembro, o Ministério da Educação e Cultura anunciou que vai reforçar a segurança nas escolas primárias e secundárias durante os exames finais do presente ano letivo, receando possíveis atos de sabotagem por parte de professores que exigem o pagamento de horas extraordinárias em atraso.

"O que lhe posso garantir é que teremos o apoio das Forças de Defesa e Segurança nas escolas tidas como críticas", afirmou o porta-voz do Ministério, Silvestre Dava, citado pela comunicação social.

Dava reconheceu que são apontados atrasos no pagamento de horas extraordinárias de dois meses e 18 dias de 2022, de todo o ano de 2023 e também de todo o ano passado, bem como "melhor enquadramento" na Tabela Salarial Única (TSU) dos professores como razões das reivindicações que a classe apresenta desde finais de 2024, e que concorrem para uma eventual sabotagem aos exames finais deste ano.