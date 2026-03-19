Mais de mil mortos no Líbano em ataques israelitas desde 2 de março

Entre as pessoas mortas há também 79 mulheres e 40 profissionais de saúde, segundo o ministério, cujo anterior balanço indicava 968 mortos.

O novo balanço das autoridades libanesas também refere 2.584 feridos.

O Líbano foi a 02 de março arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o Hezbollah lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país, com forças de artilharia e blindados.

A 16 de março, o Exército israelita anunciou ter iniciado "operações terrestres limitadas e direcionadas" contra o movimento pró-iraniano no sul do Líbano.

Em 17 dias, o número total de deslocados ultrapassou um milhão, o que representa mais de um sexto da população do país.