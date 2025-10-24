Mais de mil pessoas detidas por motivos políticos na Venezuela

"Total de presos políticos: 1.074, 913 homens e 161 mulheres. Identificámos 49 estrangeiros, 171 funcionários ativos das forças de segurança do estado, 12 ativistas, 546 civis, 227 de organizações políticas, 25 antigos membros das forças de segurança do estado, 20 jornalistas e 14 sindicalistas", explica na rede social X.

EJP diz que não ter informação oficial sobre o paradeiro de 176 pessoas detidas e que, entre os presos políticos, foram identificados 48 cidadãos venezuelanos com dupla nacionalidade.

Dados divulgados em 20 de outubro pela Fórum Penal (FP), uma ONG conhecida por prestar assistência gratuita a presos políticos na Venezuela, davam conta de que 866 pessoas estão presas por motivos políticos na Venezuela.

"Do total de presos políticos, 758 são homens e 108 mulheres, 693 são civis e 173 militares. 862 são adultos e quatro adolescentes" explica na X.

Por outro lado, afirma desconhecer o paradeiro de 28 presos políticos e que 97 deles têm dupla nacionalidade, sem precisar mais dados sobre os estrangeiros detidos.

Numa mensagem divulgada há três semanas, a FP, dava conta que havia cinco portugueses entre os detidos, todos com dupla nacionalidade, portuguesa e venezuelana.

"Histórico de detenções por motivos políticos na Venezuela desde 2014 até à data: 18.532. O Fórum Penal assistiu a mais de 14.000 hoje libertadas", explica.

No entanto, a FP afirma que mais de 9.000 pessoas continuam submetidas arbitrariamente a medidas restritivas da sua liberdade.