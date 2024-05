Mais de quatro mil ucranianos abandonam Kharkiv após ataques russos

Synegubov acrescentou que um homem de 63 anos foi morto no domingo por fogo de artilharia na aldeia de Glyboke e outro homem de 38 anos ficou ferido em Vovchansk, uma cidade fronteiriça que tinha cerca de 3.000 habitantes antes da atual ofensiva.



Na sexta-feira, a Ucrânia anunciou que a Rússia lançou um ataque surpresa na região de Kharkiv, fazendo pequenos avanços numa área fronteiriça da qual tinha sido expulsa há quase dois anos.



A Rússia reclama ter capturado cinco aldeias na zona de Kharkiv e uma outra na região de Donetsk. Kiev desmente, mas admite que a situação é de confronto militar intenso com as tropas invasoras.



No sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as tropas ucranianas realizaram contra-ataques em aldeias fronteiriças na região de Kharkiv. “Suspender os planos ofensivos russos é agora a nossa tarefa número um”, disse.



Zelensky acrescentou que é necessário "devolver a iniciativa à Ucrânia" e instou os aliados de Kiev a acelerarem as entregas de armas.



Este ataque de Moscovo é o mais grave desde que a Ucrânia recapturou a região norte de Kharkiv no final do verão de 2022, depois de esta ter sido ocupada pela primeira vez pela Rússia nas primeiras semanas da invasão em grande escala.



Há semanas que as autoridades de Kiev alertavam que Moscovo poderia tentar atacar as regiões fronteiriças do nordeste, ganhando vantagem numa altura em que a Ucrânia enfrenta atrasos na ajuda ocidental e uma escassez de soldados.



Na sexta-feira, os EUA anunciaram um novo pacote de ajuda militar de 400 milhões de dólares (cerca de 371 milhões de euros) para a Ucrânia.



Esta será a terceira tranche de ajuda de Washington ao país depois de meses de impasse político – somando-se ao pacote anterior, no valor de 7 mil milhões de dólares, enviado no final de abril.

As forças ucranianas, por sua vez, intensificaram os ataques dentro da Rússia e em áreas da Ucrânia ocupadas pelos russos, em particular contra infraestruturas energéticas.



Um ataque com drones durante a noite deste sábado provocou um incêndio numa refinaria de petróleo na região de Volgogrado, no sul da Rússia.



Segundo anunciou o governador desta região este domingo, o incêndio foi extinto e não há vítimas a registar.



O Ministério russo da Defesa anunciou este domingo que os seus sistemas de defesa aérea intercetaram oito drones ucranianos durante a noite, incluindo um “sobre o território da região de Volgogrado”.



Também este domingo, o governador da cidade russa de Belgorod disse que um bloco de apartamentos de vários andares desabou devido a um ataque ucraniano naquela cidade. Segundo a agência russa TASS, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.



