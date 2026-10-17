Mais de três mil pessoas manifestaram-se na Tunísia contra aumento do custo de vida

"Não há democracia sem liberdades", "Não há dignidade com pobreza", lia-se em vários cartazes, empunhados por manifestantes que gritavam palavras de ordem como "Ó regime do fracasso, a solução é a tua saída".

Desde o "golpe" do Presidente Kais Saied, a 25 de julho de 2021, quando assumiu plenos poderes, a oposição e a sociedade civil têm denunciado retrocessos nos direitos e liberdades no país que foi o berço da Primavera Árabe.

Muitos tunisinos denunciam também a degradação do poder de compra, num contexto de subida de preços e de persistentes dificuldades económicas.

O cortejo marchou pelo centro da capital sob forte dispositivo policial, tendo vários acessos sido cortados a viaturas e pedestres.

Além do sindicato UGTT, diversas organizações apelaram à adesão à manifestação, como o Sindicato Nacional dos Jornalistas Tunisinos (SNJT) e a Organização Tunisina dos Jovens Médicos.

Entre os manifestantes encontravam-se sindicalistas, figuras políticas, representantes da sociedade civil e familiares de opositores detidos.

"Exigimos o respeito pelas liberdades fundamentais e, acima de tudo, a libertação dos presos políticos", disse à agência AFP uma das manifestantes, Sihem Bensedrine.

Karim Majeri, funcionário público de 32 anos, afirmou sentir-se "sufocado pela injustiça, pela opressão e pelo elevado custo de vida".

"Temos o direito de viver com dignidade. A política atual não consegue dar garantias à juventude e a corrupção bloqueia tudo", acrescentou Mayssa Batikh, manifestante de 21 anos e estudante de medicina dentária.