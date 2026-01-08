Mais de um milhão de casas sem energia e água após ataque russo à Ucrânia

O vice-primeiro-ministro para a Reconstrução da Ucrânia, Oleksiy Kuleba, afirmou que os trabalhos de reparação decorrem na região de Dnipropetrovsk para restabelecer o fornecimento de água e aquecimento a mais de um milhão de casas.

Anteriormente, a empresa ucraniana Ukrenergo responsável pelo fornecimento de energia indicava que os ataques russos contra a Ucrânia durante a última noite provocaram falhas de eletricidade nas regiões centro e leste do país.

De acordo com a Ukrenergo, o fornecimento de energia nas regiões entre Dnipropetrovsk e Zaporizhia foi afetado após os ataques russos com aparelhos aéreos não tripulados (drones).

Entretanto, o governador de Dnipropetrovsk, Vladyslav Gaivanenko, afirmou através das redes sociais que a "situação é difícil".

Por outro lado, as forças de defesa aérea russas reclamaram hoje a neutralização de 86 drones ucranianos sobre diversas regiões da Rússia e dos mares Negro e de Azov entre as 20h00 de quarta-feira (17h00 de quarta-feira em Lisboa) e as primeiras horas da madrugada de hoje.

O comando militar russo afirmou também que foram abatidos sete drones ucranianos sobre a Península da Crimeia anexada e outros dois: um na região de Volgogrado e outro no Mar Negro.