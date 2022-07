Mais de um milhão de pessoas. Parada gay em Londres foi a maior de sempre

Centenas de grupos LGBTQ marcaram presença na que já foi classificada, pelo presidente da Câmara de Londres, como a maior parada gay de sempre.



O evento foi interrompido durante três anos devido à pandemia. Hoje, as ruas de Londres foram invadidas com as cores do arco-íris.



Aos milhares de participantes juntaram-se também algumas figuras públicas.