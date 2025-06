Mais de um quinto dos norte-americanos fala uma língua diferente do inglês em casa

Segundo o relatório que compreende os anos de 2017 a 2021, 22% destas pessoas falam outras línguas e desse total 61% falavam espanhol.

Em março passado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para declarar o inglês como a língua oficial do país, apesar de nem a Constituição nem qualquer lei federal o estabelecerem.

Entretanto, de acordo com o relatório, o uso de línguas nativas americanas, incluindo Navajo, Yupik Central e Apache Ocidental, entre outras, diminuiu 6% nos últimos oito anos, de 364.331 falantes entre 2009 e 2013 para 342.311 entre 2017 e 2021.

Por outro lado, a Califórnia é o estado onde mais pessoas falam uma língua que não o inglês, com 16.270.000, das quais 10.510.000 falam espanhol.

No Texas, 9.443.000 pessoas declararam falar outra língua em casa, das quais 7.717.000 espanhol, em semelhança com o que ocorre na Florida, onde 6.030.000 pessoas declaram falar uma língua diferente do inglês em casa, das quais 4.470.000 usam o espanhol.

A diversidade de línguas faladas nos agregados familiares de Nova Iorque é maior entre os 13.180.000 que afirmaram utilizar uma língua diferente do inglês, embora o espanhol continue a ser a língua mais utilizada, com 5.783.000 pessoas a declararem utilizá-la.

A análise dos dados também revelou que 62% das pessoas que falavam uma língua diferente do inglês em casa também falavam inglês "muito bem".

No Maine e em Vermont, o francês era a língua mais comum para além do inglês, enquanto no Havai, o Iloko, uma língua filipina, era a língua mais comum para além do inglês, seguida do tagalo e do japonês.