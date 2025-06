Mais de um século depois. Assembleia vota unanimemente para promover Alfred Dreyfus a general de brigada

Em janeiro de 1898, o escritor francês Émile Zola escreveu a famosa carta aberta ao presidente de França intitulada “J'accuse”, denunciando o Alto Comando Militar francês, os tribunais e todos os que condenaram Dreyfus, incendiando a opinião pública nacional. O "Caso Dreyfus" tornou-se um símbolo em França da luta contra o antissemitismo.





Em 2021, o atual presidente, Emmanuel Macron, declarou que cabia "sem dúvida à instituição militar, em diálogo com os representantes do povo francês", nomear Alfred Dreyfus general postumamente.





Como consequência, foram-lhe retirados todos os títulos de oficial.“Trata-se de um ato de reparação", resumiu o ex-primeiro-ministro francês Gabriel Attal."Com o nosso voto, a República corrigirá um erro, aquele que o Oficial Dreyfus teve de suportar em 1906", mesmo tendo sido exonerado durante a aprovação de uma lei que "não o reintegrou no posto a que tinha direito", afirmou o relator, Charles Sitzenstuhl, membro do partido presidencial.Isto acontece numa altura em que "o antissemitismo que atingiu Alfred Dreyfus não é coisa do passado", acrescentou o presidente do, partido fundado pelo presidente Emmanuel Macron.Dreyfus, um oficial judeu, foi acusado de enviar documentos secretos aos alemães.Émile Zola acabou por ser condenado a um ano de prisão por difamação, mas as revelações da falsificação de documentos levaram Dreyfus a ser novamente julgado.O próprio Alfred Dreyfus solicitou a reavaliação da sua carreira, mas não foi bem-sucedido. Deixou o exército em 1907, antes de voltar a servir durante a Primeira Guerra Mundial.Apenas em 2006 foram feitos avanços relativamente a esta questão. Durante uma homenagem nacional em sua honra, o então presidente francês Jacques Chirac reconheceu que "a justiça não tinha sido totalmente feita" e que Dreyfus não tinha beneficiado "da reconstrução de carreira a que tinha direito".