Mais de uma centena de migrantes deportados pelos EUA aterraram na Índia

Segundo a Administração Trump,, vindos de diversos Estados da Índia.A deportação desta centena de pessoas acontece na semana anterior à visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a Washington, onde irá estar reunido com Donald Trump.Os dois líderes falaram ao telefone na semana passada, tendo discutido precisamente o tema da imigração. Além disso,e a necessidade de um comércio bilateral justo.

Os indianos terão representado cerca de três por cento de todas as passagens ilegais nas fronteiras dos EUA em 2024.

Em cooperação com Washington, Nova Deli disse estar pronta para aceitar os cidadãos deportados, desde que uma verificação confirme a ilegalidade da sua permanência nos EUA. O Governo indiano afirmou ainda ser contra a imigração ilegal, principalmente por a associar a várias formas de crime organizado., declarou em janeiro o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, Randhir Jaiswal.

No entanto, é necessário que “os documentos sejam partilhados connosco para que possamos verificar a sua nacionalidade e se são de facto indianos”, frisou o responsável. “Se for esse o caso, então iremos cooperar e facilitar o seu regresso para a Índia”.

Mais de 500 indianos deportados num ano



O secretário de Estados dos EUA, Marco Rubio, afirmou no início desta semana que os voos de deportação são uma forma eficaz de conter o fluxo de migração ilegal, que considerou “destrutivo e desestabilizador”.Já o Departamento de Estado considerou queCitando dados de Washington, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Kirti Vardhan Singh, afirmou recentemente que 519 cidadãos foram deportados para a Índia entre novembro de 2023 e outubro de 2024, ainda durante o mandato do então presidente Joe Biden.Dados divulgados por vários órgãos de comunicação referem, por sua vez, que, vindos principalmente dos Estados de Punjab e Gujarat.Segundo o jornal, em novembro do ano passado havia 20.407 indianos sem documentos a enfrentar ordens de expulsão ou em centros de detenção do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos.

