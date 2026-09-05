Mais duas pessoas regatadas com vida no Nepal

Mais de 1300 pessoas morreram e mais de 5000 continuam desaparecidas.



No Nepal, as equipas de socorro continuam à procura de sobreviventes nos túneis do norte do país. Foram encontrados dois trabalhadores, na sexta-feira, que estavam bloqueados desde a inundação mortal de 26 de agosto.



O número de mortos devido às inundações devastadoras no Nepal aumentou para 1.344 e o de desaparecidos situa-se em 4.886, prosseguindo as operações de busca e salvamento nas zonas afetadas, aponta o último balanço das autoridades.

Nove dias após a catástrofe, estes dois homens foram resgatados sãos e salvos de um túnel do estaleiro de uma barragem. As autoridades nepalesas admitem que estavam cerca de uma centena de trabalhadores bloqueados no túnel.Há dez dias que dezenas de socorristas nepaleses, auxiliados por especialistas vindos da Índia, da China e da Coreia do Sul, escavam vários desses túneis em centrais hidroelétricas e estaleiros de barragens, soterrados desde a cheia.

Entre os desaparecidos contam-se pelo menos 606 cidadãos estrangeiros.

As operações, que mantêm cerca de 8.000 agentes mobilizados, permitiram, até ao momento, prestar assistência a 8.962 pessoas.

Os trabalhos prosseguem com a esperança de encontrar mais sobreviventes na zona zero, após na sexta-feira terem sido resgatados dois trabalhadores que passaram 10 dias presos num túnel da central hidroelétrica Trishuli 3A.

Um dos resgatados, Kabir Maharjan, encontra-se em estado crítico e está a receber cuidados intensivos num hospital militar de Katmandu devido a hipotermia grave. O outro trabalhador, Sanjay Sah, mantém-se estável e relatou que, durante o seu confinamento, conseguiu comunicar aos gritos com várias pessoas que se encontravam perto dele.

A identificação das vítimas mortais continua a ser um dos maiores desafios logísticos. As autoridades precisaram que, dos 1.344 corpos recuperados, entre os quais se contam 85 menores, 1.270 continuam por identificar.

Perante esta crise, os médicos legistas continuam a recolher amostras de ADN, tendo já acumulado 2.272 perfis genéticos de falecidos e familiares.

Por seu lado, no Tibete (China), região também atingida pelas inundações de 26 de agosto, as autoridades chinesas dão conta, na sua última atualização, de 31 mortos e 531 pessoas ainda por localizar.

As cheias repentinas de 26 de agosto, descritas pelos observadores locais como um dos piores desastres de que há memória no Nepal, fizeram o nível da água do rio Trishuli subir entre 15 e 18 metros acima do normal, destruindo povoações ao longo de um troço de 72 quilómetros das suas margens.

Causaram também danos significativos em centrais hidroelétricas e outras infraestruturas, além de terem destruído habitações, estradas e pontes em vários distritos.

Destruíram igualmente o posto fronteiriço de Rasuwagadhi-Kerung, na fronteira entre o Nepal e a China, uma rota essencial para o comércio bilateral, e afetaram dezenas de povoações.

A catástrofe foi desencadeada pelo desprendimento de uma massa de gelo e rochas da face norte de Langtang Lirung, o cume mais alto da cordilheira do Langtang Himal, uma subcordilheira dos Himalaias nepaleses, situado a sudoeste do pico de Shishapangma, a nordeste de Katmandu e cinco quilómetros a sul da fronteira com o Tibete.

C/Lusa