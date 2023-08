Mais grave em 24 anos. "Incidente" interrompe fornecimento de eletricidade em todo o Brasil

Este foi o maior apagão brasileiro desde 2009 e afetou todo o país, exceto o Estado de Roraima, junto à Venezuela, que não está conectado ao sistema nacional de fornecimento energético.



Não foram avançadas de imediato estimativas de quantas pessoas ficaram sem luz. Nalgumas localidades a eletricidade regressou ao fim de alguns minutos, com a demora a estender-se a várias horas noutras regiões.



O ministro Alexandre Silveira anunciou a criação de uma "sala de situação" para lidar com o processo de recuperação da eletricidade e determinou "a rigorosa apuração das causas do incidente".







Vinte e cinco Estados brasileiros e o Distrito Federal foram afetados pela falha, com o norte a ser especialmente afetado. As operadoras de redes móveis e de internet TIM, Claro e Vivo reportaram igualmente dificuldades operacionais devido à falha elétrica.



O "incidente"



O ONS refere que a ocorrência se deu na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), durante a abertura da interligação norte-sudeste, no Maranhão, à hora em que é habitualmente interrompido o aumento noturno de carga do sistema elétrico.





A primeira quebra de quase 26 por cento da carga total do sistema registou-se pelas 08h30 (horário de Brasília) e em dez minutos levou à interrupção de 16.000 MW de carga em estados do norte e do nordeste, informou o ministério de Minas e Energia, MME.





Dados do SIN indicam que às 8h30, em Brasília, o Brasil registava como habitualmente 73.484,7 MW em trajetória de alta. No minuto seguinte a carga caiu cerca de sete por cento. A quebra manteve-se até, pelas 8h40, se registarem apenas 54.383,7 MW, a menor carga correspondente a mais de um quarto da energia do sistema, de acordo com dados do SIN.





A carga recomeçou a subir gradualmente a partir das 8h41.





Os subsistemas foram afetados de forma diferenciada, com o do norte a sofrer uma quebra de 83,8 por cento em pouco mais de dez minutos e o nordeste a registar uma queda de 44,4 por cento. No subsistema sudeste-centro-oeste a perda foi de apenas 19 por cento e no sul de 15,5 por cento.





Pelas 10h50 de Brasília (14h50 em Lisboa), o MME informou que as cargas tinham sido recuperadas nas regiões sul, sudeste e centro oeste. "Neste momento, as equipas operam para restabelecer as cargas nas regiões norte e nordeste", acrescentou. Meia hora depois, a região norte tinha recuperado 27 por cento da carga e a região nordeste 68 por cento.

Cinco grandes apagões



Nos últimos 24 anos, o Brasil sofreu cinco grandes apagões, o mais grave dos quais em 2009, quando 90 milhões de pessoas ficaram privadas de energia.







Em 2020, a região do Amapá ficou mais de dez dias sem eletricidade quando a subestação do estado se incendiou. Treze dos 16 municípios de Amapá e 800 mil pessoas ficaram privadas de energia devido ao consequente caos nos serviços públicos.





Em 2011, 47 milhões de pessoas do nordeste ficaram sem luz durante várias horas devido a uma falha numa subestação localizada na fronteira de Pernambuco com a Bahia.







Também em 2009, falhas em três linhas de transmissão oriundas da fábrica internacional de Itaipu levaram 20 turbinas a desligarem-se automaticamente devido à quebra brusca no consumo energético. Cerca de 90 por cento do Paraguai ficou sem eletricidade e quatro estados brasileiros foram integramente afetados. No total a quebra atingiu quase 90 milhões de pessoas no Brasil e no Paraguai.





Outro dos maiores apagões elétricos na história do Brasil registou-se em março de 1999, quando dez Estados e o Distrito Federal, cerca 76 milhões de pessoas, ficaram sem luz. O Governo da altura culpou um raio que teria atingido uma torre de distribuição. Apurou-se posteriormente que a verdadeira causa tinha sido a sobrecarga do sistema.