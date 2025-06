Foto: Reuters

Há mais um caso de alegada corrupção a envolver um alto dirigente do PSOE e que está a provocar mal-estar no seio do governo espanhol. Nos últimos meses, têm vindo a lume indícios claros de tráfico de influências e corrupção a envolverem um antigo ministro dos transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.