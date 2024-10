Mais um empresário raptado em Maputo mas resgatado pela polícia

"Foi por volta das 08:00 [menos uma hora em Lisboa] que um empresário moçambicano, de cerca de 50 anos foi intercetado, justamente quando ia instalar [abrir] o seu estabelecimento comercial, que depois de atravessar essa avenida teria sido interpelado por três indivíduos que traziam consigo armas de fogo", disse Leonel Muchina porta-voz da PRM em Maputo.

O rapto aconteceu na rua José Solvo, centro da cidade de Maputo, quando o empresário, junto ao seu estabelecimento comercial, foi "arrastado" pelos raptores e colocado à "força" numa viatura.

"Foi possível fazer flanqueamento muito rigoroso de viaturas que apresentavam características que nos foram apresentadas e estes meliantes teriam abandonado a viatura na zona da Matola Gare, junto da vítima", referiu Lonel Muchina.

O porta-voz da PRM concluiu que a vítima encontra-se numa das unidades policiais da capital moçambicana e "goza de boa saúde", enquanto decorrem buscas para a captura dos envolvidos.

Trata-se do primeiro caso de rapto conhecido publicamente em Maputo desde o início de agosto, período que coincidiu com a campanha para as eleições gerais no país, realizadas esta quarta-feira.

Cerca de 150 empresários foram raptados em Moçambique nos últimos 12 anos e uma centena deixaram o país por receio, segundo números divulgados em julho pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), que defende que é tempo de o Governo dizer "basta".

"Já vão a caminho de 150. Abandonaram o país mais de uma centena. Não estamos a falar daqueles que exerciam cargos da administração ou direção, se contarmos com esses são muitos mais. Estamos a falar daqueles que detinham o capital, eram os acionistas das empresas", afirmou, em conferência de imprensa, em Maputo, o presidente do pelouro de segurança e proteção privada da CTA, Pedro Baltazar.

"Passados cerca de 12 anos desde a ocorrência do primeiro rapto, achamos que é tempo suficiente para que o Governo se pressione de forma mais pragmática a dar um basta a este mal. Por isso, reiteramos a necessidade de o Governo acolher as medidas propostas pelo setor privado", afirmou o dirigente da CTA, reconhecendo o impacto de "biliões de dólares" na economia e no emprego no país.

A polícia moçambicana registou, até março, um total de 185 casos de raptos e pelo menos 288 pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento neste tipo de crime desde 2011, anunciou anteriormente o ministro do Interior.