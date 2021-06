Mais um jornalista encontrado morto no México

O grupo de defesa da liberdade de imprensa Article 19 pediu às autoridades mexicanas para investigarem se a morte estava relacionada com o trabalho de jornalista.O La Voz acrescentou que a polícia deteve dois suspeitos na posse de uma faca.Na semana passada, dois repórteres foram mortos no México, um deles a tiro, apesar de ter sido admitido num programa federal de proteção policial para jornalistas ameaçados.Em maio, um jornalista que chefiava um "site" de notícias comunitárias foi raptado e assassinado no estado de Sonora, no norte do país.Dois jornalistas desapareceram também este ano naquele estado fronteiriço.

Em 2020, pelo menos nove jornalistas foram mortos no México, considerado o país mais perigoso para exercer a profissão fora de zonas de guerra, de acordo com grupos de defesa da liberdade de imprensa.