Mais um objeto não identificado que volta a cair no leste da Polónia

No final do mês passado, a 20 de agosto, as autoridades polacas relataram uma explosão no seu território causada pela queda de um drone russo no leste da Polónia, não causando vítimas.





Na altura, Varsóvia denunciou uma nova "provocação" da Rússia aos países da NATO num "momento crucial" das negociações de paz para a Ucrânia e "uma nova violação do espaço aéreo".





"Mais uma vez, estamos a lidar com uma provocação da Federação Russa, com um drone russo", afirmou o ministro polaco da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Estamos a lidar com um momento crucial, em que estão em curso discussões sobre a paz, em que existe a esperança de que esta guerra tenha uma hipótese de terminar. A Rússia provoca mais uma vez", acrescentou.





Na quinta-feira, vinte seis países comprometeram-se a enviar tropas para a Ucrânia ou de estar presentes em terra, mar ou ar para garantir a sua segurança caso seja alcançado um acordo de paz entre Kiev e Moscovo. Em reação ao anúncio feito no final da reunião da Coligação de Vontades, em Paris, o presidente russo alertou que a presença dessa força internacional poderá ser um alvo dos ataques por parte de Moscovo.





“Se algumas tropas aparecerem lá, especialmente agora, durante operações militares, partimos do princípio de que estas serão alvos legítimos para serem destruídos", afirmou Vladimir Putin, na sexta-feira. "Ninguém duvide que a Rússia respeitará integralmente" as futuras garantias de segurança para a Ucrânia, acrescentou.



Trump prometeu proteger Varsóvia até ao fim





Na quarta-feira, durante a visita do presidente polaco Karol Nawrocki à Casa Branca, o presidente dos EUA afirmou que as tropas americanas permanecerão em território polaco e que está disposto a enviar mais se for solicitado por Varsóvia.



"Nunca pensámos em retirar soldados da Polónia", afirmou Donald Trump, em declarações aos jornalistas. "Pensamos nisso em relação a outros países, mas nunca [em relação à Polónia]. Estamos com a Polónia até ao fim e ajudaremos a Polónia a proteger-se", garantiu.



