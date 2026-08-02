"Mais uma mentira". Irão nega ter pedido aos EUA suspensão dos ataques

Citando responsáveis militares, a agência Mehr afirma que as "alegações" do presidente norte-americano são "apenas mais uma mentira", garantindo que as forças militares iranianas “estão em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade".



No sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que os Estados Unidos e Israel concordaram em suspender os ataques planeados contra o Irão a pedido de Teerão e de outros países da região, desde que seja alcançado rapidamente um acordo.



"Com base neste pedido, concordei, para o benefício futuro do mundo e, da mesma forma, para a sobrevivência de um Irão bem-sucedido e próspero, em cancelar o ataque, desde que seja possível chegar rapidamente a um acordo", anunciou Trump na Truth Social.



Segundo o presidente norte-americano, este acordo com o Irão deveria incluir a "abertura COMPLETA E TOTAL do Estreito de Ormuz, bem como o fim da ameaça nuclear iraniana".



No domingo, outra agência de notícias iraniana, a Fars, citando "uma fonte próxima da equipa de negociação nuclear", informou que "enquanto os Estados Unidos mantiverem as suas ações hostis, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado".



Segundo os meios de comunicação norte-americanos, Washington estava a considerar novos bombardeamentos em larga escala durante o fim de semana contra o Irão. A CBS News noticiou que os Estados Unidos e Israel estavam a preparar ataques conjuntos, visando refinarias de petróleo e centrais elétricas.

