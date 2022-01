Malásia aprova importação de frango congelado

A autorização entrou em vigor já em dezembro e irá terminar em fevereiro, segundo a agência noticiosa estatal malaia Bernama, que cita um comunicado do Ministério da Agricultura e das Indústrias Alimentares.O ministro da Agricultura e das Indústrias Alimentares, Seri Ronald Kiandee, garantiu queO ministro sublinhou que as 32 empresas se comprometeram a apenas fornecer frango "halal", abatido segundo regras estipuladas pela religião islâmica.O governo da Malásia culpou o aumento do preço do frango fresco pela diminuição da produção causada pelas restrições ao movimento de pessoas impostas no país devido à pandemia da covid-19.

No entanto, um relatório da Comissão de Competição da Malásia apontou a manipulação do mercado por parte de intermediários na importação de alimentos como a responsável pela subida dos preços.