Malásia fecha escolas em partes do país devido a fumo de incêndios na Indonésia

"Dei instruções a todos os serviços de educação dos estados e dos distritos para continuarem a acompanhar a situação (...) e tomarem medidas imediatas caso as condições o exijam", declarou a ministra da Educação do país, Fadhlina Sidek, em comunicado.

"Compreendo igualmente que qualquer decisão de encerrar escolas terá impacto no dia a dia dos pais", acrescentou a ministra no comunicado, que enumerava encerramentos totais ou parciais de escolas em cinco estados e em dois territórios federais.

Há vários meses que a Indonésia combate incêndios que já devastaram vastas áreas de floresta, sobretudo em Bornéu, ilha partilhada a norte com a Malásia e o sultanato do Brunei, mas também em Samatra e na Papua.

O fumo tóxico espalhou-se para a vizinha Malásia, bem como para Singapura.

A poluição causada pelo fumo levou ao encerramento de escolas em Bornéu e provocou dezenas de milhares de casos de infeções respiratórias agudas.

"No futuro, garantiremos que qualquer decisão de encerrar escolas seja comunicada com antecedência, para que os pais disponham de tempo suficiente para se prepararem", acrescentou Fadhlina num comunicado divulgado ao final da noite de quinta-feira.

A qualidade do ar em Kuala Lumpur manteve-se em níveis considerados "prejudiciais à saúde" ao longo de toda a semana, segundo a organização suíça de monitorização IQAir.

O rei da Malásia, o sultão Ibrahim, pronunciou-se sobre a questão na quinta-feira, defendendo que as escolas devem encerrar quando os níveis de qualidade do ar atinjam 150 ou mais no Índice de Poluição Atmosférica (API).

De acordo com as diretrizes malaias, um índice API superior a 200 é classificado como prejudicial à saúde, enquanto um valor acima de 300 é considerado perigoso. Um nível superior a 500 constitui o limiar para a declaração de uma emergência local.

Kuala Lumpur registou hoje um índice API de cerca de 170. Segundo a IQAir, a cidade era a segunda mais poluída do mundo, atrás da vizinha Singapura.