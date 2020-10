Mali. Libertadas 12 civis e militares detidos no golpe de Estado

"O vice-presidente da transição informa a opinião pública (...) da libertação neste dia das personalidades políticas e militares detidas na sequência dos acontecimentos de 18 de agosto de 2020", indicou, em comunicado, o Comité nacional para a salvação do povo (CNSP, no poder), que derrubou o Presidente maliano, Ibrahim Boubacar Keita.



"Contudo, os envolvidos continuam à disposição da justiça para todos os fins necessários", acrescentou a nota, que citou Goita.



O mesmo comunicado, publicado nas páginas do CNSP nas redes sociais Facebook e Twitter, indicou que os libertados são "o antigo primeiro-ministro Boubou Cissé, o antigo presidente da Assembleia Nacional Moussa Timbiné, os generais Ibrahima Dahirou Dembelé, M`bemba Moussa Keita, Oumar Dao, Ouahoun Koné, Boukary Kodio, Abdramane Baby, Abdoulaye Coulibaly, Moustapha Brabo e o coronel-major Faguimba Kansaye".



Na terça-feira, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) levantou as sanções impostas ao Mali, na sequência do golpe de Estado, devido aos "avanços notáveis no sentido da normalização constitucional", com a criação de órgãos encarregados de conduzir a transição para um poder civil.