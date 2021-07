Mali. Morreu o homem suspeito de tentar matar Assimi Goita

", de acordo com um comunicado do governo maliano, difundido pela televisão pública ORTM."Uma autópsia foi pedida de imediato para determinar as causas da morte", acrescentou.O atacante, cuja identidade não foi divulgada, tentou na terça-feira esfaquear o coronel Goita durante a oração muçulmana do Eid al-Adha, na grande mesquita de Bamako.Assimi Goita foi imediatamente protegido pelos guarda-costas, que dominaram o agressor. O homem forte do Mali saiu ileso do ataque.O atacante foi detido e foi aberto um inquérito por "", indicaram as autoridades.", acrescentaram as autoridades, que até aqui não tinha privilegiado qualquer hipótese.

Goita, autor de dois golpes de Estado em menos de um ano no Mali, detém atualmente a presidência do país por um período transitório de 18 meses, que termina em fevereiro, na sequência de um acordo alcançado entre os líderes golpistas malianos e a Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).