Mamadou Diallo, da Guiné-Conacri, nomeado representante especial adjunto de Guterres em Bissau

Bissau, 15 out 2019 (Lusa) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou Mamadou Diallo, da Guiné-Conacri, como seu representante especial adjunto e coordenador residente do sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau, refere um comunicado divulgado hoje à imprensa.

Mamadou Diallo, licenciado em Medicina, vai substituir no cargo o australiano David McLachlan-Karr, que deixou o cargo em junho.

Até agora, Mamadou Diallo era representante especial adjunto de António Guterres na missão da ONU para apoio à justiça no Haiti.

Na sua carreira nas Nações Unidas, o novo representante adjunto ocupou também funções na missão da ONU na República Democrática do Congo, tendo sido também diretor regional para a África Ocidental e Central da ONUSIDA, representante residente do Programa da ONU para o Desenvolvimento na Eritreia e, no Mali, representante do Fundo da ONU para a População.