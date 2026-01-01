Mamdani toma posse como presidente da câmara de Nova Iorque

Zohran Mamdani tomou posse à meia-noite numa cerimónia privada, conduzida pela procuradora-geral de Nova Iorque, que decorreu na histórica estação de metro Old City Hall.

Mamdani colocou a mão sobre um Corão, marcando um momento histórico como o primeiro líder muçulmano de Nova Iorque.

O democrata progressista foi eleito em novembro, sendo um reconhecido crítico do Presidente republicano Donald Trump.

O democrata prestou juramento perante a procuradora-geral de Nova Iorque Letitia James, numa cerimónia privada, acompanhado da família, pouco depois da meia-noite (5:00 em Lisboa).

A cerimónia decorreu na histórica estação de Old City Hall, atualmente fechada ao público e situada por baixo da sede da câmara.

A escolha do local teve como objetivo "homenagear a importância dos transportes públicos, a vitalidade, a saúde e o legado da nossa cidade", afirmou Mamdani.

O progressista de 34 anos, o segundo presidente da câmara mais jovem da história da cidade, acrescentou que servir como presidente da câmara é a maior "honra e privilégio" da sua vida.

O 112.º autarca na história de Nova Iorque, o primeiro muçulmano e de ascendência sul-asiática, prestou juramento usando o Alcorão, que estava na posse da esposa, Rama Duwaji, antes de assinar documentos e pagar uma taxa de nove dólares (7,67 euros) ao secretário municipal no local.

Antes de presidir à cerimónia, Letitia James elogiou o novo presidente da câmara, declarando-se "orgulhosa do que ele realizou" e confiante de que Mamdani inaugurará "uma nova era de progresso, promessa e prosperidade" para a metrópole.

O evento, que durou menos de cinco minutos, foi transmitido em direto na plataforma YouTube e pareceu terminar antes de Mamdani concluir o discurso. Apenas alguns órgãos de imprensa locais estavam credenciados.

De acordo com o portal de notícias online AmNY, Mamdani anunciou a nomeação de Mike Flynn, antigo funcionário do departamento especializado em programas para peões e ciclistas, como novo responsável do Departamento de Transportes.

Mamdani irá ainda participar, às 13:00 (18:00 em Lisboa) numa cerimónia pública, presidida pelo senador e ex-candidato presidencial Bernie Sanders, na escadaria da câmara.

Também está previsto um grande evento de rua no sul da ilha de Manhattan, para o qual são esperadas dezenas de milhares de pessoas.

O evento, que será transmitido pela Internet, contará com a presença da congressista Alexandria Ocasio-Cortez, do provedor de justiça da cidade de Nova Iorque, Jumaane Williams, e do diretor financeiro municipal eleito Mark Levine.

Com promessas ambiciosas durante a campanha, Mamdani afirmou que pretendia "congelar as rendas, tornar os autocarros rápidos e gratuitos e oferecer creches universais e gratuitas".

O progressista propôs taxar os ricos para resolver a crise de acessibilidade económica da cidade de 8,5 milhões de habitantes, o que levou a ser caracterizado por Trump e por outros republicanos como um "comunista" e "extremista".

c/ Lusa