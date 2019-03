Mancha poluente. Naufrágio no Golfo da Biscaia ameaça França

Cristina Sambado - RTP14 Mar, 2019, 11:46 / atualizado em 14 Mar, 2019, 12:00 | Mundo

A embarcação, que fazia a ligação entre Hamburgo, na Alemanha, e Casablanca, em Marrocos, está a mais de quatro mil metros de profundidade e transportava 2.200 toneladas de combustível pesado, dois mil veículos (ligeiros e pesados) e 365 contentores, 45 dos quais com mercadoria considerada perigosa.





A bordo do Grande América seguiam 27 pessoas que foram retiradas na noite de domingo para segunda-feira. A embarcação pertence à empresa Grimaldi Group SPA e foi construída em 1997.





O naufrágio na terça-feira aconteceu dois dias depois de o barco se ter incendiado.



O navio Grande América relatou, no domingo, um incêndio a bordo quando se encontrava a cerca de 263 quilómetros a sudoeste de Pointe de Penmarc'h (a sul do cabo de Finisterra). Inicialmente o capitão da embarcação anunciou que tinha conseguido controlara as chamas e que iria seguir para La Coruña em Espanha. Mas algumas horas depois decidiu evacuar a embarcação.





A 7 de fevereiro de 2003 o Prestige, um petroleiro com monocasco, naufragou ao largo da Galiza, Espanha, provocando uma enorme maré negra.

As regiões francesas de Gironde e Charente-Maritime poderão ser as mais afetadas pela mancha de poluição.Segundo Le Monde , os presidentes das câmaras já colocaram os serviços em “pré-alerta”, uma fase que “inclui a preparação e posicionamento prévio dos meios antipoluição necessários e a organização das operações de reconhecimento”.









[#GrandeAmerica] Images de la nappe d’hydrocarbures depuis l'avion de patrouille maritime @MarineNationale : elle s'étend sur 10 km de long pour 1km de large. @SGMer @MarineNationale @EMSA_LISBON @FdeRugy @douane_france @CedreBrest @SecCivileFrance @MarinsPompiers @Min_Ecologie pic.twitter.com/bIcLFL6liv — Premar Atlantique (@premaratlant) 14 de março de 2019

Também durante a tarde de quarta-feira dois aviões da Marinha realizaram vários voos sobre a área do naufrágio do Grande América. Na quarta-feira, o Argonaute da BSAA, uma embarcação especializada na luta contra a poluição, partiu de Brest em direção ao local do naufrágio onde deve chegar durante o dia de hoje.

O jornal francês Le Figaro escreve que quatro navios antipoluição estão a tentar combater a mancha de combustível. No entanto, a forte agitação marítima, com ondas que podem atingir os quatro a seis metros, e os ventos, com rajadas que podem ultrapassar os 40 quilómetros por hora, estão a dificultar o trabalho das autoridades.Nos dias seguintes as operações para extinguir o incêndio não tiveram sucesso, devido às condições meteorológicas, e o barco acabou por naufragar na terça-feira.O ministro francês da Transição Ecológica avançou que a “operação de bombeamento” da mancha de combustível está a ser “dificultada pelas condições atmosféricas de uma tempestade de inverno”.As autoridades francesas já solicitaram ajuda à Agência Europeia para a Segurança Marítima para ajudar a combater a mancha de óleo.