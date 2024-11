O porta-voz do Tribuna Penal Internacional lembra aos países que fazem parte da instituição que têm a obrigação de cooperar com tribunal da Haia. São ainda os ecos dos mandados de captura emitidos esta semana contra o primeiro-ministro israelita, um seu ex-ministro da Defesa e um líder do Hamas. Entretanto, Israel prosseguiu os bombardeamentos no Líbano e em Gaza e matou mais 30 pessoas esta madrugada.