Manifestação em Paris termina em confrontos apesar de forte dispositivo policial

Participaram no cortejo cerca de 110 mil pessoas, segundo as autoridades, 250 mil segundo os sindicatos, e a maioria foi embora no final, sob uma chuva fina.

No entanto, vários grupos de jovens, a maioria vestidos de preto e com máscaras ou lenços na cara, ficaram para enfrentar os polícias, apesar do forte dispositivo de segurança.

Segundo a Prefeitura da Polícia de Paris, "mais de 500 vândalos atacaram as forças da ordem na [avenida] Cours de Vincennes", no sudeste da capital.

"As forças de segurança estão a tomar medidas para deter os agitadores e facilitar a dispersão", acrescentou.

Os confrontos começaram por volta das 17:30, pouco depois da chegada de uma marcha entre a Porta de Itália e a Porta de Vincennes que decorreu sem incidentes.

"Vim porque queria mostrar que não me deixamos intimidar pela polícia", afirmou o estudante Gaël à Agência Lusa, enquanto a amiga Christelle referiu a necessidade de "manter a pressão sobre o Governo para fazer as reformas necessárias na Educação".

Também foram registados distúrbios noutras cidades, como em Toulouse, Grenoble e Marselha.

O Governo mobilizou cerca de 70 mil agentes de segurança hoje para evitar a violência do sábado passado, quando três mil lojas foram vandalizadas ou pilhadas.