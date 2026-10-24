Manifestação em Paris termina em confrontos apesar de forte dispositivo policial

Manifestação em Paris termina em confrontos apesar de forte dispositivo policial

Uma manifestação numerosa convocada por vários sindicatos em Paris acabou em confrontos entre centenas de "vândalos" e a polícia, que usou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar um grupo de jovens no final do protesto. 

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Participaram no cortejo cerca de 110 mil pessoas, segundo as autoridades, 250 mil segundo os sindicatos, e a maioria foi embora no final, sob uma chuva fina. 

No entanto, vários grupos de jovens, a maioria vestidos de preto e com máscaras ou lenços na cara, ficaram para enfrentar os polícias, apesar do forte dispositivo de segurança. 

Segundo a Prefeitura da Polícia de Paris, "mais de 500 vândalos atacaram as forças da ordem na [avenida] Cours de Vincennes", no sudeste da capital.

"As forças de segurança estão a tomar medidas para deter os agitadores e facilitar a dispersão", acrescentou. 

Os confrontos começaram por volta das 17:30, pouco depois da chegada de uma marcha entre a Porta de Itália e a Porta de Vincennes que decorreu sem incidentes.

"Vim porque queria mostrar que não me deixamos intimidar pela polícia", afirmou o estudante Gaël à Agência Lusa, enquanto a amiga Christelle referiu a necessidade de "manter a pressão sobre o Governo para fazer as reformas necessárias na Educação". 

Também foram registados distúrbios noutras cidades, como em Toulouse, Grenoble e Marselha. 

O Governo mobilizou cerca de 70 mil agentes de segurança hoje para evitar a violência do sábado passado, quando três mil lojas foram vandalizadas ou pilhadas.

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