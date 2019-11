Manifestantes em cólera voltam a bloquear estradas no Líbano após discurso do Presidente

Escolas e bancos ficaram fechados e os contestatários apelaram aos libaneses nas redes sociais para que se manifestassem em frente do palácio presidencial, perto de Beirute.

Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam vias importantes no centro de Beirute e nas entradas da capital, assim como na cidade de Tripoli e no distrito de Akkar (norte) e no vale de Bekaa (leste).

O Líbano vive desde 17 de outubro um levantamento sem precedentes para exigir a saída do conjunto da classe política, praticamente a mesma há décadas e considerada corrupta e incapaz de acabar com a profunda crise económica.

Apesar de confrontos esporádicos, a mobilização tem-se mantido pacífica, mas as declarações do chefe de Estado transmitidas pela televisão na noite de terça-feira avivaram a cólera.

Aoun propôs um governo formado por tecnocratas e políticos, afirmando ser possível que as consultas para designar um novo primeiro-ministro comecem antes do final da semana.

Os contestatários, que conseguiram a demissão do chefe do governo Saad Hariri a 29 de outubro, pedem um executivo composto apenas por independentes e tecnocratas.

"Onde é que posso encontrá-los (os independentes)? Na lua?", questionou Aoun, adiantando: "Se dentro do Estado não há ninguém que lhes convenha (aos manifestantes), que emigrem".

Logo após o discurso do presidente, contestatários começaram a atear fogo a caixotes do lixo e pneus, bloqueando várias estradas no país, nomeadamente nas cidades do sul e em Tripoli.

A agência nacional de informação (ANI) noticiou que um homem, Alaa Abou Fakhr foi morto a tiro na zona de Khaldé, a sul da capital. Trata-se da segunda pessoa morta à margem do movimento de contestação.

"Planeamos bloquear as principais estradas, todas as instalações públicas e em breve os responsáveis nas suas próprias casas", disse hoje à agência France Presse Antoine Saad, que com dezenas de outros jovens bloqueava a estrada de Jal el-Dib, a norte de Beirute.

"O povo (...) idosos, jovens, crianças, mulheres e estudantes invadiram as ruas há quase um mês e o presidente não tinha nada para lhes dizer", comentou, criticando Aoun por se ter dirigido "ao seu povo com desprezo".

"Ele deve entender que as pessoas não o querem mais e que ele deve sair", adiantou Saad.