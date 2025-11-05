Manifestantes exigem fim do "regime fascista" de Trump um ano depois da reeleição

Convocados pela plataforma `Refuse Fascism`, os manifestantes começaram o protesto nas proximidades do Monumento a Washington e dirigiram-se para o Capitólio e o Supremo Tribunal.

As vitórias dos democratas em eleições como as de Nova Iorque, Virgínia e Nova Jérsia foram celebradas com cânticos e cartazes e consideradas um duro golpe para Trump.

Alguns comentaram a reação do ocupante da Casa Branca, que considerou que a derrota republicana se deveu à ausência do seu nome nos boletins de voto e ao prolongamento do encerramento do governo federal (`shutdown`), devido ao impasse orçamental no Congresso.

Assuntos como o fecho do governo federal, o mais prolongado na história do país, ou as críticas às políticas contra os migrantes estiveram no foco dos manifestantes.

Sarah Glover, uma dos mais de 700 mil funcionários públicos afetados pelo `shutdown`, acusou Trump de "fazer sofrer as pessoas de forma intencional".

Outros participantes, como Evelyn, pediram aos democratas "mais coragem" para enfrentar Trump e conseguir um acordo no Congresso que acabe com o encerramento do governo.

Muitos manifestantes vieram de outros pontos dos EUA. Por exemplo, Run Mercie que ciajou oito horas desde Boston, disse, emocionado: "Tenho oito netos. Estou aqui por eles".