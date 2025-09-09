Manifestantes no Nepal atacaram residências de políticos em Katmandu

por Lusa
Narendra Shrestha - EPA

As autoridades do Nepal decretaram o recolher obrigatório em Katmandu após ataques contra as residências de alguns dos principais líderes políticos do Nepal, um dia após protestos antigovernamentais que fizeram 19 mortos.

VER MAIS

De acordo com a France Presse, imagens partilhadas hoje nas redes sociais mostraram manifestantes a atacar residências dos principais líderes políticos em Katmandu e nos arredores da capital do Nepal.

Várias casas foram incendiadas pelos manifestantes, entre as quais, a residência de Sher Bahadur Deuba, líder do maior partido, o Congresso Nepalês, e ainda as habitações do Presidente Ram Chandra Poudel, e do ministro do Interior, Ramesh Lekhak.

 Os protestos contra os partidos políticos do Nepal agravaram-se nas últimas semanas com os manifestantes a responsabilizarem os partidos políticos pelos "elevados níveis de corrupção no país".

Na segunda-feira, os manifestantes atacaram o edifício do Parlamento após as redes sociais terem sido bloqueadas pelo Governo.

Os protestos na segunda-feira contra a proibição do uso das redes sociais, amplamente utilizadas pelos manifestantes, reuniram dezenas de milhares de pessoas em Katmandu.

Segundo os manifestantes a repressão da polícia fez 19 mortos sendo que a maior parte das vítimas foram atingidas pelos disparos das armas de fogo dos agentes. 

Na sequência da repressão policial, o ministro da Administração Interna, Ramesh Lekhak, demitiu-se na segunda-feira à noite.

 

 

PUB
PUB