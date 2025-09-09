Manifestantes no Nepal atacaram residências de políticos em Katmandu

De acordo com a France Presse, imagens partilhadas hoje nas redes sociais mostraram manifestantes a atacar residências dos principais líderes políticos em Katmandu e nos arredores da capital do Nepal.

Várias casas foram incendiadas pelos manifestantes, entre as quais, a residência de Sher Bahadur Deuba, líder do maior partido, o Congresso Nepalês, e ainda as habitações do Presidente Ram Chandra Poudel, e do ministro do Interior, Ramesh Lekhak.

Os protestos contra os partidos políticos do Nepal agravaram-se nas últimas semanas com os manifestantes a responsabilizarem os partidos políticos pelos "elevados níveis de corrupção no país".

Na segunda-feira, os manifestantes atacaram o edifício do Parlamento após as redes sociais terem sido bloqueadas pelo Governo.

Os protestos na segunda-feira contra a proibição do uso das redes sociais, amplamente utilizadas pelos manifestantes, reuniram dezenas de milhares de pessoas em Katmandu.

Segundo os manifestantes a repressão da polícia fez 19 mortos sendo que a maior parte das vítimas foram atingidas pelos disparos das armas de fogo dos agentes.

Na sequência da repressão policial, o ministro da Administração Interna, Ramesh Lekhak, demitiu-se na segunda-feira à noite.